news

Lanciata in presale nel 2024, Flockerz ha raccolto più di 4 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse da parte della community.

Il progetto ruota attorno a Flocktopia, una DAO in cui i possessori del token FLOCK hanno il pieno controllo sulle decisioni future.

Questo approccio consente ai trader di partecipare attivamente alla governance del progetto, rendendo l’investimento non solo un’opportunità finanziaria, ma anche un modo per influire direttamente sullo sviluppo della piattaforma.

Nel contesto di un mercato crypto in continua evoluzione, Flockerz rappresenta un esempio di un progetto interessante che può offrire diverse opportunità ai trader.

Tuttavia, il token FLOCK è una meme coin, pertanto i trader devono valutare attentamente i rischi associati al progetto, per prendere decisioni informate prima di investire.

VAI ALLA PRESALE DI FLOCKERZ

Accesso alla DAO tramite presale

Acquistando il token FLOCK in presale, i trader possono entrare nella community “The Flock” a un costo ridotto rispetto al valore previsto per il listing su exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX).

Al momento, il token FLOCK viene venduto a 0,061997 dollari e si può comprare collegando il wallet alla presale del progetto, scambiando con criptovalute o carta di credito.

I titolari di FLOCK hanno un peso decisionale proporzionale ai token posseduti, con la possibilità di influire su aggiornamenti e strategie future del progetto.

Vote-to-Earn

La DAO Flocktopia introduce anche una meccanica particolare: il sistema Vote-To-Earn, che premia i membri con token FLOCK ogni volta che partecipano al processo di voto.

Questo incentivo mira a garantire un elevato livello di partecipazione della community e a mantenere attivo l’interesse verso la piattaforma.

Ricompense tramite staking

Durante la presale, i token acquistati possono essere messi in staking su Ethereum per ottenere ricompense passive. Queste verranno distribuite per un periodo di due anni a un ritmo di 684,93 FLOCK per blocco Ethereum.

Tokenomics di Flockerz: un modello orientato alla crescita sostenibile

La tokenomics di Flockerz si distingue per l’attenzione verso i primi investitori e le iniziative di lungo termine, distribuita su diverse categorie chiave.

Una quota pari al 20% dell’offerta totale è destinata ai partecipanti alla presale. Questo meccanismo, denominato “Early Bird Catch”, offre un vantaggio esclusivo a chi sceglie di sostenere il progetto nelle sue fasi iniziali.

Con il programma “Token Breeding”, il 25% dei token FLOCK è dedicato allo staking. I titolari possono depositare i propri token per ottenere ricompense distribuite nel tempo, incentivando una partecipazione continuativa al progetto.

Una parte significativa della fornitura, pari al 25%, è conservata nel “Flock Vault”, la tesoreria della piattaforma. Questi fondi sono riservati allo sviluppo futuro e alle iniziative guidate dalla DAO, garantendo risorse per l’espansione e l’innovazione del progetto.

Il 10% dell’offerta è destinato a supportare la liquidità sugli exchange centralizzati e decentralizzati. Questa allocazione mira a facilitare transazioni fluide e ad aumentare l’accessibilità del token FLOCK sul mercato.

Per attirare nuovi membri e ampliare la visibilità del progetto, il 20% della fornitura è dedicato alle attività promozionali, denominate “Bird Calls.” Questa iniziativa punta a rafforzare l’identità del progetto e a consolidare la sua presenza all’interno del panorama crypto.

Roadmap di Flockerz

La roadmap di Flockerz si articola in tre fasi principali, ognuna pensata per supportare la crescita e la stabilità del progetto.

Durante la prima fase, gli sviluppatori hanno preparato il lancio iniziale del token, con particolare attenzione alla sicurezza, grazie a un audit approfondito dello smart contract.

Con la presale è stata avviata una campagna di marketing per attrarre nuovi membri alla community, con l’obiettivo di espandere la base di utenti e rafforzare la visibilità del progetto.

Nella seconda fase, Flockerz punterà a consolidare la community e a rafforzare la posizione del token FLOCK nel settore delle criptovalute.

Durante questa fase, il progetto ha continuato a crescere grazie all’espansione della base di utenti e a collaborazioni strategiche con influencer e altri attori del mercato.

La fase finale si concentra sull’espansione del progetto e sulla sua sostenibilità a lungo termine. Con il listing su exchange centralizzati e decentralizzati, il token FLOCK diventerà accessibile per il trading pubblico, migliorando la liquidità e aumentando l’adozione.

VAI ALLA PRESALE DI FLOCKERZ