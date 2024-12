Solaro

SOLARO – Licenziata in tronco la direttrice delle farmacie comunali di Solaro, la vicenda, come annunciato dai sindacati Cgil Filcams Milano, proseguirà per vie legali. I fatti risalgono allo scorso 6 novembre, quando, stando quanto riportato dai sindacati, Nadia Vagni, a lungo dipendente di Solaro Multiservizi e molto conosciuta in paese per il suo lavoro nelle farmacie, ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare con un provvedimento di sospensione immediata dal lavoro. E’ proprio su questi due documenti la cui regolarità, secondo l’organizzazione sindacale a cui la ex-direttrice delle farmacie comunali è iscritta da tempo, è dubbia.

Così, il 14 novembre, Cgil produce controdeduzioni, conterrebbero osservazioni circa le dichiarazioni contenute nella contestazione disciplinare, che secondo l’organizzazione sindacale sarebbero di natura produttiva e non disciplinare, riferendosi ai risultati commerciali dell’azienda. Solaro Multiservizi nega di aver ricevuto alcun tipo di controdeduzioni. Lo stesso giorno la dipendente viene licenziata e l’azienda pubblica un bando per l’assunzione di una figura corrispondente a quella di Nadia Vagni.

Nella nota diffusa, Filcams Cgil afferma, inoltre, di aver invitato la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, ad un incontro, essendo il Comune l’unico socio della Solaro Multiservizi, senza aver ricevuto alcuna risposta dalla sindaca.

La posizione di Nilde Moretti

Nilde Moretti, sindaca di Solaro, avrebbe negato, però, di aver ricevuto alcun invito. Per far chiarezza, secondo quanto riportato dalla prima cittadina solarese, il comune di Solaro non avrebbe alcun modo il controllo della società, o della sua amministrazione: Solaro Multiservizi è una realtà autonoma e la sua gestione è sotto la guida di un amministratore unico. Ciò che l’Amministrazione comunale fa è, sempre per quanto precisa Nilde Moretti, è concordare gli obiettivi dell’azienda per il servizio offerto alla cittadinanza.

La posizione di Solaro Multiservizi

L’azienda, però, rivendica le proprie ragioni circa il licenziamento di Nadia Vagni. Marco Maria Lombardi, amministratore unico di Solaro Multiservizi, afferma che la società si sarebbe preventivamente confrontata con i legali, prima di un provvedimento così deciso e sarà pronta a resistere ad un’eventuale azione legale. Inoltre, l’amministratore unico sottolinea come Filcams Cgil non avrebbe intrapreso alcun tipo di comunicazione con l’azienda e conferma l’assenza di responsabilità da parte della sindaca.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti