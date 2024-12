Groane

SOLARO – Organizzato da Adps Le Groane, Amici della Chiesetta, Cogli l’attimo, Commercianti e artigiani, Olidance, Pro Loco e Protezione Civile con il patrocinio del Comune di Solaro, il Natale del Villaggio 2024 sarà una bella festa per grandi e piccini. L’appuntamento è per domenica 8 dicembre alle 14:30 in piazza Grandi al Villaggio Brollo, con tanti giochi di Natale e una gustosa merenda a base di panettone, cioccolata calda, vin brulè e zucchero filato. Per l’occasione ci sarà anche l’esibizione di Teatro e Danza di Olidance. A seguire la pentolaccia ed un angolo foto per scattare un ricordo della giornata.

Durante la festa la chiesetta della Madonnina dei Lavoratori sarà aperta per le visite. E sarà anche il momento per conoscere da vicino i lavori di riqualificazione dell’intera piazza, che hanno restituito ai residenti nuovi spazi da vivere, con la creazione di un sagrato che oltre a collegare il santuarietto con Casa Brollo ne valorizza ulteriormente la bellezza e la storia. Chiara Di Sante, consigliera comunale con delega al Villaggio Brollo spiega: “La comunità del Brollo ha vissuto qualche mese di inevitabile disagio dovuto al cantiere, ma oggi ci ritroviamo una nuova bellissima piazza in cui vivere i nostri momenti tutti insieme. Invitiamo le associazioni del territorio a partecipare e tutti i cittadini, soprattutto i più piccoli, perché per loro ci saranno tante sorprese natalizie. Natale del Villaggio è uno dei classici appuntamenti immancabili del Villaggio Brollo, un abbraccio per la comunità ricco di calore”.

—