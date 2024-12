news

Gli ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti hanno raggiunto il massimo storico per afflussi giornalieri venerdì scorso, raccogliendo circa 333 milioni di dollari.

Questo significativo aumento si è verificato dopo la chiusura del mercato per il Giorno del Ringraziamento, in un contesto in cui Ethereum sta vivendo un rally mensile impressionante, con il valore ormai vicino ai 3.600 dollari. Gli afflussi di venerdì hanno portato il valore complessivo di Ethereum detenuto dagli ETF a superare 11 miliardi di dollari, come riportato dai dati di SoSoValue.

I principali fattori dietro di questo record sono stati due fondi di rilievo:

ETF ETHA di BlackRock : ha registrato la sua migliore giornata di sempre con afflussi superiori a 250 milioni di dollari .

: ha registrato la sua migliore giornata di sempre con afflussi superiori a . ETF FETH di Fidelity: ha seguito con afflussi di circa 79 milioni di dollari.

Anche il fondo Grayscale focalizzato su Ethereum ha ottenuto guadagni più contenuti di 3,4 milioni di dollari, mentre gli altri ETF hanno registrato variazioni minime.

Ethereum e la crescita del settore ETF

Ethereum ha registrato un incremento del 40% nel prezzo nell’ultimo mese, rafforzando ulteriormente la fiducia degli investitori. Il valore netto combinato dei fondi ha superato il picco precedente registrato a inizio mese.

ETF ETHA di BlackRock guida la classifica con 2,10 miliardi di dollari in asset.

guida la classifica con in asset. Grayscale si conferma leader del settore, con 5,37 miliardi di dollari nei suoi fondi ETHE ed ETH.

si conferma leader del settore, con nei suoi fondi ETHE ed ETH. ETF FETH di Fidelity si posiziona al quarto posto, con un valore netto di 952,33 milioni di dollari.

Gli afflussi di venerdì hanno superato il record giornaliero precedente di 295,5 milioni di dollari, stabilito il 10 novembre, e hanno largamente oltrepassato i 106,8 milioni di dollari raccolti al momento del lancio degli ETF, a luglio 2024.

Inoltre, il valore netto complessivo dei fondi è tornato sopra i 10 miliardi di dollari per la prima volta da luglio.

La crescita di Ethereum ha portato i trader a tenere d’occhio progetti innovativi costruiti sulla blockchain come Pepe Unchained, che mira a rivoluzionare il settore con la Pepe Chain, una nuova rete layer-2 progettata per ottimizzare le transazioni e lo sviluppo di dApp.

Pepe Unchained

Lanciata in presale nel 2024, Pepe Unchained si posiziona come una delle meme coin più ambiziose del panorama crypto, con l’obiettivo di sviluppare la Pepe Chain, una nuova rete layer-2 alternativa a Ethereum.

Il progetto ha riscosso un notevole successo, raccogliendo oltre 64 milioni di dollari durante la presale, con il token nativo PEPU venduto al prezzo iniziale di 0,01295 dollari.

Questo risultato è stato favorito sia dall’interesse degli appassionati di meme coin sia dall’attrattiva esercitata sui trader alla ricerca di opportunità per diversificare i propri portafogli.

Pepe Unchained si differenzia dalle altre meme coin ispirate a Pepe The Frog grazie a una proposta tecnologica innovativa. La rete layer-2 Pepe Chain promette transazioni più rapide e costi inferiori rispetto alla rete Ethereum. Inoltre, include un block explorer nativo che consente agli utenti di monitorare i dati on-chain in modo trasparente e immediato.

Per agevolare il trading, il progetto offre un tool di bridging con Ethereum e un exchange decentralizzato integrato nella rete, migliorando l’accesso e la fluidità delle operazioni.

Gli sviluppatori di applicazioni decentralizzate (dApp) possono beneficiare del Pepe Pump Pad, una piattaforma progettata per facilitare la creazione e il lancio di nuovi token in pochi clic, ampliando l’ecosistema della Pepe Chain.

Durante la presale, i trader possono acquistare il token PEPU e accedere immediatamente a opportunità di staking sulla rete Ethereum.

Questo consente di generare rendite passive in base all’APY previsto, attirando ulteriormente gli investitori interessati a una fonte di guadagno costante.

