ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Con una multa al cittadino che sistematicamente espone i rifiuti nei giorni sbagliati è iniziata la campagna della polizia locale contro chi non rispetta le regole della raccolta differenziata. Per tutelare il decoro urbano, il Comune, in collaborazione con la polizia locale, ha avviato una serie di controlli mirati per individuare e sanzionare i comportamenti scorretti nel conferimento della spazzatura.

In uno dei primi interventi, un cittadino è stato multato in un cortile tra via Dante e via Adua, una zona spesso segnalata per irregolarità. Con una serie di accertamenti l’uomo è stato sorpreso a depositare un sacco di plastica davanti alla propria abitazione due giorni prima del ritiro previsto. Dopo la verifica del contenuto, gli agenti gli hanno comminato una sanzione di 75 euro per il mancato rispetto del regolamento.

L’iniziativa mira non solo a punire chi trasgredisce, ma anche a sensibilizzare i residenti sull’importanza della raccolta differenziata per il bene della comunità. Non si è trattato di una sanzione estemporanea i controlli continueranno su tutto il territorio per educare al rispetto delle norme e per migliorare il decoro del paese.

(foto archivio)

