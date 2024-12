Città

SARONNO – Si è commosso il presidente Daniele Cittera di Amor Sportiva durante la presentazione del progetto per il nuovo campo in erba sintetica, che sarà realizzato nella struttura di via Trento grazie a un investimento di 500 mila euro, reso possibile dalla maxi donazione di un benefattore.

“È una bella storia, che per una volta è davvero vera e concreta – ha esordito il sindaco Augusto Airoldi –. Un cittadino o una cittadina saronnese ha deciso di lasciare alla città un’opera in ricordo dei propri genitori. Dopo essersi rivolto all’amministrazione comunale, che gli ha proposto diverse opportunità, ha scelto di contribuire alla realizzazione di un campo da calcio. In accordo con il Comune, si è impegnato a sostenere la creazione di un campo in erba sintetica all’impianto attualmente utilizzato dall’Amor Sportiva”.

“Una scelta dettata anche dalle specificità della gestione dell’attività sportiva della società della Cassina – ha spiegato l’assessore allo Sport Gabriele Musarò – sempre attenta ai giovani e all’aspetto educativo e formativo. Il campo in terra necessitava di un intervento, nonostante gli investimenti già realizzati negli ultimi anni per migliorarne accessibilità e sicurezza”.

Il progetto prevede la realizzazione di un campo in sintetico del valore complessivo di 500 mila euro, di cui 400 mila coperti dalla donazione e altri 100 mila investiti dal Comune. “I tempi sono stretti – ha concluso Musarò –. Contiamo di partire appena finisce la stagione agonistica (Amor Sportiva conta 400 iscritti e una prima squadra in seconda categoria) e di completare i lavori entro settembre”.

Non si esclude che, in occasione del taglio del nastro, possa essere reso noto il nome del benefattore, “che al momento ha voluto restare anonimo”.

Un sentito grazie con una viva commozione è arrivato dal presidente Cittera: “E’ un investimento importante che cerchiamo da tanto tempo”.

