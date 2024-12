Cronaca

SARONNO – Un collier e un bracciale è il bottino dei truffatori/ladri entrati in azione ieri mattina, lunedì 2 dicembre, ai danni di una pensionata 75enne. Si sono spacciati per tecnici inviati dall’amministratore, sono riusciti a introdursi nell’appartamento con il pretesto di verificare i caloriferi sottraendo i preziosi della donna prima di dileguarsi.

Secondo la ricostruzione, i due malviventi hanno suonato alla porta della vittima poco dopo le 13,30, dichiarando che stavano effettuando controlli per evitare problemi negli impianti dell’edificio. Una volta ottenuto l’accesso, i ladri hanno insistito per sapere dove fossero conservati gli oggetti in oro, sostenendo che era necessario spostarli per lavorare in sicurezza.

La situazione è degenerata quando la donna ha capito di trovarsi di fronte a due malviventi. Ha cercato di opporsi ma era ormai troppo tardi. Dopo aver preso il collier e il bracciale, si sono allontanati rapidamente, disturbati dall’arrivo della postina. Il colpo, particolarmente doloroso per la vittima a causa del valore sentimentale degli oggetti sottratti.

