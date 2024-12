SARONNO – E’ il Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno a raccontare con amarezza uno dei tanti episodi di disservizi patiti dagli utenti Trenord.

Stamattina, lunedì 3 dicembre, diversi viaggiatori saronnesi diretti a Milano Centrale sono rimasti “a piedi” a causa della composizione corta del treno in partenza dallo scalo di piazza Cadorna alle 8.06.

Gli annunci non sono mancati: “Attenzione treno delle otto e zero sei per Milano Centrale in composizione corta si prega di prendere il treno successivo”. In realtà i viaggiatori si sono accalcati davanti alle porte per cercare di salire per quasi un quarto d’ora prima che gli appelli degli altoparlanti “Attenzione si prega di lasciar partire il treno” sortissero effetto.