TRADATE – Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti di Mana Nero fumetteria di Tradate

Vogliamo ringraziare il Comune di Tradate, l’Associazione Donna Oggi, nonché la Biblioteca Frera, per aver dato la possibilità a Mana Nero fumetteria di Tradate di partecipare alla mostra in Biblioteca dal 19 al 30 novembre.

Abbiamo allestito un piccolo espositore contenente qualche consiglio di fumetti a tema per la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. All’espositore, è stata affiancata una cassettina che permettesse di inserire un ”fumettino” scritto dai visitatori della mostra.

Mana Nero fumetteria, vorrebbe, ringraziare tutte le persone che hanno inserito il proprio pensiero nella posta, comunicando che, se questo progetto dovesse proseguire, si potrebbe giungere ad una pubblicazione di una raccolta di tutti i “fumettini” redatti dai visitatori, eliminando i dati sensibili.

Mana Nero, ritiene che la campagna di sensibilizzazione del tema “contro la violenza sulle donne”, non debba mai cessare. Per questo motivo, la fumetteria, resta a disposizione di Biblioteche e altri Enti, gratuitamente, qualora volessero esporre, per un breve periodo, i consigli di fumetti con il tema di cui sopra.

Scriveteci con l’oggetto: “Adesso basta” alla casella e-mail [email protected]

Gridiamo il nostro grazie a Tutti gli intervenuti e continueremo a fare rumore

