VENEGONO SUPERIORE – “Un’ esperienza interessante in una piccola “grande” Comunità, con un’ Amministrazione attenta, integrata e radicata, ma anche aperta al “Mondo”, con relazioni di amicizia in Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Abruzzo. Un rapporto assolutamente da sviluppare e consolidare” Queste le parole del sindaco di Venegono Superore, Walter Fabiano Lorenzin, per descrivere un’ insolito fine settimana a Pomaretto (Torino) per la “Fiero da Paio da Ramie”, rassegna zootecnica e agricola, appuntamento che si è tenuto nei giorni scorsi e che ha richiamato tantissimi visitatori anche da fuori regione.

Per gli amministratori e la delegazione venegonese una occasione per conoscere da vicino i “colleghi” del posto e rinsaldare gli esistenti rapporti di amicizia.