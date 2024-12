Città

“I giorni della Merla sono ancora da venire, nella Torbiera della Valganna il freddo lo si può incontrare già nel tardo autunno. Ma è l’inverno che porta il ghiaccio e la neve col suo bianco splendore.”

E’ la foto di Andrea Merlin quella scelta per oggi, mercoledì 4 dicembre, per il calendario dell’Avvento 2024 de ilSaronno che dà spazio alle fotografie dei soci della dinamica associazione saronnese raccontando, in alcune selezionate giornate, l’attività del sodalizio uno dei più attivi e dinamici dell’intero Saronnese.

Arrivato alla sua quarta edizione il calendario dell’Avvento 2024 de ilSaronno è un progetto che celebra il Natale ma soprattutto il territorio e la comunità di Saronno attraverso un percorso quotidiano di immagini e suggestioni. L’edizione 2024 è dedicata al Gruppo fotografico Agorà di Saronno e si è concretizzata grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni.

