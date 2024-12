Eventi

ROVELLO PORRO – Sabato 7 dicembre il teatro San Giuseppe di Rovello Porro si trasformerà in un luogo magico per grandi e piccoli grazie allo spettacolo “Ritorno al Natale“, messo in scena dai talentuosi “GeniAttori“. L’evento, pensato per regalare momenti di gioia e riflessione nell’attesa delle festività natalizie, prenderà il via alle 16.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: per assicurarsi un posto, è consigliata la prenotazione entro il 5 dicembre, inviando una mail a [email protected]. Lo spettacolo, che promette di incantare soprattutto i più piccoli, è organizzato grazie all’impegno dei GeniAttori e dell’associazione “Genitori in gioco”, con il patrocinio del comune di Rovello Porro.

Non resta che segnare l’appuntamento in agenda e prepararsi a vivere un pomeriggio di emozioni, per entrare nello spirito natalizio con tutta la famiglia.

(foto d’archivio)

