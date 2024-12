Groane

LAZZATE – Da lunedì 2 dicembre l’Amt, Ambulatorio medico temporaneo, al quale fanno riferimento i pazienti dei medici Panaro e Luppino in seguito alla loro cessazione di servizio, è attivato un nuovo sistema di raccolta per le richieste di ricette mediche e impegnative per visite specialistiche.

Oltre al normale canale delle e-mail inviate a [email protected] che garantisce una risposta entro 36 ore, esclusi i festivi, considerando le difficoltà ad utilizzare questa modalità mostrate dagli utenti nelle prime settimane di attivazione del servizio, è stato introdotto un sistema di raccolta delle richieste in formato cartaceo. Questa esigenza nasce con l’intento di voler smaltire la lunga lista d’attesa venutasi a creare a causa proprio dell’anomalo flusso di richieste appuntamenti solo per avere ricette e impegnative.

Le richieste in formato cartaceo dovranno contenere nome e cognome del paziente, codice fiscale, farmaco richiesto con relativo dosaggio (o in alternativa confezione del farmaco).

In caso di richiesta visita specialistica, occorre il referto o la motivazione diagnostica per tale richiesta. Le richieste scritte saranno conservate in un apposito contenitore, già preparato, atto alla conservazione a tutela della privacy dei pazienti. Le richieste verranno valutate dai Medici dell’équipe che opera a Lazzate con relativa consegna delle prescrizioni farmaci da parte dei medici in ambulatorio.

“Questo sistema – spiega Vincenzo Panebianco, Medico Coordinatore di Amt Lazzate – si pone come scopo quello di liberare slot appuntamenti per tutti i pazienti che invece necessitano di visita medica celere. Chiediamo a tutti i pazienti collaborazione al fine di migliorare il servizio. Il call center, farà presente che è attivo questo servizio, per cui si cercherà di dare priorità a chi necessita di una visita medica”.

“Prosegue la stretta collaborazione tra Comune di Lazzate e Asst al fine di rendere più efficace il servizio di assistenza medica locale, limitando il più possibile i disagi per i pazienti rimasti senza medico di medicina generale assegnato” aggiunge il sindaco, Andrea Monti. “Ai nostri concittadini chiedo collaborazione nell’attenersi alle modalità previste di prenotazione delle visite mediche strettamente necessarie, utilizzando invece e-mail o, da oggi, anche le semplici richieste cartacee per prescrizioni di farmaci e impegnative per visite specialistiche, così da contribuire a rendere il servizio più efficiente ed efficace”.

