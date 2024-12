Cogliate

COGLIATE – Torna l’evento più magico e atteso del periodo natalizio: la quinta edizione de Il Villaggio di Babbo Natale. L’appuntamento è previsto per sabato 7 dicembre, dalle 14:30 alle 18:30, nel cortile della scuola secondaria di viale Rimembranze 15.

Un pomeriggio di magia e tradizione

Le porte del Villaggio si apriranno alle 14:30, accogliendo i visitatori in un’atmosfera incantata, ricca di attività dedicate a grandi e piccini. Alle 15:30 il programma propone l’esibizione del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Cogliate, che intratterrà i presenti con le sue melodie natalizie. Alle 16 sarà invece la volta dello spettacolo teatrale Il Canto di Natale, che offrirà l’occasione di immergersi nella magia della celebre storia di Charles Dickens.

Attività per tutti i gusti

Durante tutta la manifestazione, il Villaggio ospiterà diversi banchetti delle associazioni locali, tra cui GVC, Insieme per Fily, Animale ONLUS, Noi per gli Animali e la Scuola Materna Regina Elena. Saranno disponibili laboratori di creazioni artigianali, dove i partecipanti potranno realizzare decorazioni natalizie uniche. Inoltre, lo staff della Biblioteca di Cogliate aiuterà i bambini a scrivere la loro letterina a Babbo Natale.

Non mancherà l’emozione di incontrare Babbo Natale con la sua slitta: grazie alla Selfie Box, sarà possibile scattare gratuitamente delle foto, portando a casa un ricordo speciale della giornata. La musica natalizia e la Baby Dance allieteranno il pomeriggio, coinvolgendo tutti in un clima di festa. Per i presenti sarà disponibile un punto ristoro e verrà offerta una merenda gratuita, un momento conviviale da condividere con amici e famiglia.

Un’occasione speciale per la comunità

Il Villaggio di Babbo Natale è un evento imperdibile per tutta la famiglia, un momento di festa che celebra la magia del Natale e il senso di comunità.

