CERIANO LAGHETTO – La sezione pugilistica del Dal Pozzo è stata nei giorni scorsi impegnata in una serie di “amichevoli”.

I pugili targati Dal Pozzo hanno preso parte non ad uno, ma a due allenamenti condivisi nella stessa giornata. Alcuni ospiti a Bergamo per una sessione carica di tecnica e sudore, ed altri a Lecco, dove la grinta non è mancata. “Ogni esperienza vissuta insieme, dentro o fuori dal ring, sugli spalti, in campo, a tavola o al bar ci rende più uniti” rimarcano al Dal Pozzo. L’attività pugilistica in zona sta conoscendo davvero un nomento di grande slancio, con diversi club in attività.