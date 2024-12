ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un incontro pubblico per fare il punto sulla situazione cantieri nelle scuole caronnesi: l’iniziativa dell’amministrazione comunale chiama i cittadini, soprattutto i genitori, al cinema teatro di via Adua, alle 21, nella serata di oggi, mercoledì 4 dicembre.

Infatti, dopo il consiglio comunale di circa un mese fa, quando i genitori sono intervenuti nel consiglio comunale per chiedere informazioni circa lo stato dei cantieri, soprattutto dati i disagi verificati per il rifacimento del tetto nella media De Gasperi, l’amministrazione ha ora invitato la cittadinanza ad un incontro in cui saranno presentati i progetti e gli stati lavori di tutti i cantieri, che dovrebbero concludersi a fine dicembre: asilo nido Il Pettirosso, scuole medie De Gasperi e la nuova mensa dell’Ignoto Militi.

