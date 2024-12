Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Il gruppo comunale della protezione civile di Caronno Pertusella si apre alla comunità e lancia una nuova campagna di adesione in occasione della Giornata internazionale del volontariato, celebrata il 5 dicembre. Un’opportunità per chi desidera contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere del territorio, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.

La sera di giovedì 5 dicembre, alle 21, nella sede del Parco Salvo D’Acquisto, i volontari effettivi terranno un incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza. Durante la serata verranno illustrate le attività svolte dal gruppo, fornendo dettagli sulle modalità di partecipazione sia per chi è già iscritto e intende rinnovare l’adesione, sia per chi desidera entrare a far parte della squadra per la prima volta. Anche i giovani a partire dai 16 anni, con il consenso di un genitore o tutore, sono invitati a scoprire il mondo della protezione civile.

Chiunque sia interessato a partecipare può reperire il modulo di adesione direttamente in comune o scaricarlo dal sito ufficiale, nella sezione dedicata alla protezione civile. La domanda compilata, insieme alla documentazione richiesta, può essere consegnata all’ufficio protocollo o inviata via email agli indirizzi disponibili: [email protected] o [email protected].

(foto d’archivio)

