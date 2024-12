iltra2

CASTIGLIONE OLONA – “Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la “Giornata mondiale delle persone con disabilità“, ufficialmente conosciuta a livello internazionale è riconosciuta come l’International Day of People with Disabilities (IDPwD)”: a ricordarlo è l’Amministrazion eivica di Castiglione Olona che in questo modo intende sensiblizzare i concittadini, ed informarli di questo appuntamento annuale.

Istituita nel 1981 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, tale giornata ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità, come diritti, partecipazione sociale, accesso all’istruzione e al lavoro e via discorrendo. La giornata offre anche l’opportunità di celebrare i successi e i contributi delle persone con disabilità nella società e l’occasione per riflettere sulla necessità di una società più inclusiva e per sostenere azioni concrete volte a migliorare la vita delle persone con disabilità.

(foto archivio: una immagine del Municipio di Castiglione Olona. La municipalità castiglionese si rivela sempre particolarmente sensbile alle tematiche del sociale)

04122024