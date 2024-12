news

Il valore di Chainlink è aumentato di oltre il 36%, toccando un massimo quasi biennale sopra i 26 dollari. LINK ha raddoppiato il proprio valore, passando da meno di 11 dollari all’inizio di novembre al picco attuale, il più alto da gennaio 2022.

Gran parte di questi guadagni si è concretizzata nelle ultime ore, con la criptovaluta che al momento ha un valore di 24,80 dollari.

Partnership tra Chainlink e 21X

Il 2 dicembre, Chainlink ha annunciato una collaborazione con 21X, una fintech di Francoforte, per creare la prima infrastruttura finanziaria regolamentata nell’Unione Europea dedicata ai titoli tokenizzati.

La piattaforma, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2025, sarà supervisionata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), l’autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca. Utilizzerà la tecnologia di Chainlink per diverse funzionalità cruciali, tra cui:

Fornitura di feed di dati di prezzo affidabili e sicuri per i prodotti quotati;

Interoperabilità cross-chain tramite il Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP);

Accesso a asset e stablecoin su più protocolli blockchain.

Max Heinzle, fondatore e CEO di 21X, ha descritto questa collaborazione come un passo fondamentale per la creazione della “prima infrastruttura di mercato dei titoli tokenizzati in Europa sotto il regime DLT dell’UE”.

L’obiettivo è promuovere l’adozione istituzionale dei titoli tokenizzati, consentendo emissioni, trading e regolamenti basati su smart contract per azioni, obbligazioni e fondi.

Angie Walker, responsabile del settore Banking and Capital Markets presso Chainlink Labs, ha dichiarato:

“Utilizzando lo standard Chainlink, 21X garantirà che il proprio sistema di abbinamento e regolamento sia supportato da dati di mercato altamente accurati e affidabili, mentre CCIP permetterà agli utenti di accedere a un’ampia gamma di asset dell’economia digitale.”

Legami sempre più forti con la finanza tradizionale

Il 3 dicembre, Chainlink ha condiviso su X un post del proprio blog di novembre, in cui si evidenziavano i progressi raggiunti con istituzioni finanziarie tradizionali e banche. Questi sviluppi potrebbero aver contribuito all’impennata del valore del token.

Tra i partner TradFi di Chainlink figurano nomi di spicco come Swift, JPMorgan, Citi Group, Franklin Templeton, Fidelity, Lloyds, ANZ Bank e BNY Mellon.

Nel frattempo, l’ambasciatore dell’ecosistema Zach Rynes ha definito LINK una “valuta bancaria” più rilevante di XRP.

“Ripple ama riprendere concetti già noti, rielaborarli e presentarli come innovazioni” ha dichiarato, sottolineando in un post separato i solidi legami di Chainlink con il settore della finanza tradizionale.

In generale, i trader stanno mostrando grande interesse per Chainlink e altri progetti innovativi nel settore delle criptovalute.

Infatti, molti puntano sulla presale di BEST, il token nativo di Best Wallet, un portafoglio digitale che permette di comprare e vendere criptovalute, così come di trovare nuove presale.

VAI ALLA PRESALE DI BEST TOKEN

I vantaggi di Best Token

La presale di BEST ha riscosso un successo notevole, raccogliendo quasi 2 milioni di dollari. Il token viene venduto a 0,229 dollari, un valore che aumenterà progressivamente durante la raccolta fondi.

BEST è sia un token di utilità, sia di governance, alla base dell’ecosistema di Best Wallet. I titolari del BEST possono partecipare al voto di governance e influenzare lo sviluppo delle principali funzionalità dell’ecosistema.

Inoltre, BEST permette di accedere a sconti sulle commissioni di transazione e sugli swap cross-chain, rendendo l’uso quotidiano della piattaforma più conveniente.

Un altro elemento di interesse per i trader è la possibilità di ottenere rendimenti passivi attraverso lo staking, grazie a tassi competitivi offerti dall’aggregatore integrato all’interno dell’app Best Wallet.

Il progetto ha anche introdotto l’iniziativa Best Airdrop, che consente agli utenti di guadagnare token BEST completando semplici attività.

Per quanto riguarda il Best Wallet, l’app offre una funzione per comprare e scambiare le criptovalute direttamente dal wallet, in modo da facilitare l’accesso al mercato ai nuovi trader che non vogliono registrarsi sugli exchange.

La funzionalità Upcoming Tokens, permette di accedere velocemente alle presale di nuove criptovalute promettenti e di comprare i token. Lo stesso token BEST è acquistabile tramite questa funzione.

Per usare Best Wallet e comprare BEST, basta scaricare gratuitamente l’app Best Wallet, disponibile per dispositivi Android e iOS. In alternativa è possibile acquistare il token sul sito ufficiale della presale, collegando il proprio wallet.

VAI ALLA PRESALE DI BEST TOKEN