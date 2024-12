Città

SARONNO – “La recente elezione di Marta Gilli a presidente del consiglio comunale di Saronno , avvenuta lo scorso 28 novembre, non ha risolto la crisi politica che affligge l’amministrazione guidata dal sindaco Augusto Airoldi. Al contrario, il centro-sinistra si trova ora ad affrontare attacchi proprio da parte di chi ha contribuito all’elezione di Marta Gilli. Questi attacchi non sono casuali: dietro vi sono motivazioni precise legate a questioni politiche e amministrative di grande rilevanza”

Inizia così la nota della segreteria politica nella Lega che entra a gamba tesa nella crisi in corso nel centrosinistra saronnese già provato dalla mancanza di numeri in consiglio comunale.

“Le dimissioni del capogruppo del Partito Democratico Francesco Licata dalle commissioni urbanistica e bilancio evidenziano quali siano i nodi più critici al centro del conflitto – prosegue la nota – si discute intensamente di temi come il futuro dell’area Isotta Fraschini e il bilancio comunale, due argomenti che stanno dividendo profondamente la maggioranza. Questo scontro non è frutto di capricci, ma nasce da divergenze sostanziali sulla visione amministrativa della città.

Il sindaco Airoldi si trova davanti a un bivio cruciale: mantenere il potere cercando compromessi sui temi caldi, come ex Isotta Fraschini e il bilancio, rischiando però di erodere ulteriormente la fiducia dei suoi consiglieri, che si sentono esposti e non protetti dagli attacchi interni oppure scegliere di rassegnare le dimissioni, aprendo così la strada a una soluzione che potrebbe portare maggiore chiarezza e stabilità politica.

La tensione all’interno della coalizione è palpabile, come dimostrato dalla gestione caotica della recente seduta consiliare sulla variazione di bilancio. Nonostante l’elezione di Marta Gilli fosse stata vista inizialmente come un possibile punto di svolta, la sua nomina sembra aver acuito le divisioni. A oggi, l’amministrazione comunale di Saronno appare bloccata, incapace di trovare un equilibrio che possa garantire un governo efficace e coeso per la città. Nello scorso consiglio comunale c’è stato pure un episodio da condannare: si è tentato di evitare il conteggio del numero legale. Il segretario comunale dovrebbe garantire imparzialità. Chissà cosa ne pensa il Prefetto”.

—