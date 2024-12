news

Nel settore delle criptovalute, le meme coin stanno acquisendo sempre più attenzione, non solo per il loro valore simbolico o per il loro potenziale speculativo, ma anche per le opportunità di guadagni passivi che offrono.

Un trend crescente tra i progetti di meme coin è l’introduzione dello staking come meccanismo per aggiungere utilità ai loro token.

Lo staking consente agli utenti di “bloccare” i propri token per un periodo di tempo definito, contribuendo al funzionamento della blockchain e ottenendo in cambio ricompense.

In questo contesto, molte meme coin utilizzano lo staking non solo come un’opportunità di guadagno passivo, ma anche per incentivare la partecipazione attiva alla crescita e alla stabilità dell’ecosistema.

Inoltre, lo staking permette agli sviluppatori di un nuovo token di attenuare la pressione di vendita da parte dei trader dopo il lancio.

Infatti, molte meme coin in presale vedono il proprio valore scendere dopo il listing, in quanto una volta realizzati i guadagni iniziali, i trader tendono a venderle.

La possibilità di mettere in staking le meme coin, permette agli utenti di guadagnare rendimenti annuali (APY) in modo semplice e accessibile, senza la necessità di attrezzature complesse come nel mining. Per questo molti trader possono decidere di mantenere i token nel proprio wallet, invece di venderli subito.

Con l’introduzione di meccanismi di staking, le meme coin stanno evolvendo, passando dal semplice ruolo di asset speculativi a vere e proprie risorse utili per i trader, promuovendo non solo la crescita del valore dei token, ma anche il coinvolgimento diretto degli utenti nelle loro community.

Per dare la possibilità ai trader di fare staking di più meme coin contemporaneamente, Crypto All-Stars intende lanciare l’ecosistema MemeVault. Il progetto ha raccolto più di 8 milioni di dollari in presale, con il token STARS venduto attualmente a 0,0016648 dollari.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS

Il MemeVault

Il protocollo MemeVault permette agli utenti di fare staking di 12 meme coin contemporaneamente, utilizzando il protocollo Proof-of-Stake di Ethereum.

Bloccando le meme coin sul MemeVault sarà possibile ottenere ricompense passive nel token nativo STARS, contribuendo alla crescita dell’ecosistema e dell’asset sul mercato.

Al momento, le meme coin supportate da MemeVault sono le seguenti:

Pepe Coin

Doge Coin

Shiba Inu

Floki Inu

Based Brett

Mog Coin

Milady

Turbo Token

Toshi The Cat

Coq Inu

Bonk Coin

Dopo il lancio, il team di Crypto All-Stars aggiungerà ulteriori token all’ecosistema, per ampliare la community e attirare sempre più appassionati di meme coin.

Lo staking del token STARS

Il MemeVault verrà lanciato dopo il listing del token STARS su exchange centralizzati e decentralizzati. Fino a quel momento, i trader possono comunque fare staking dello STARS su Ethereum, sin dalla presale.

In questo modo potranno ricevere un guadagno passivo in base all’APY, nell’arco di due anni. Le ricompense verranno erogate al ritmo di 2801,44 token STARS per blocco Ethereum.

Inoltre, mantenendo il token STARS nel proprio wallet, si potranno moltiplicare i propri guadagni di staking.

Obiettivi del progetto

L’obiettivo principale del team di Crypto All-Stars è far crescere l’ecosistema MemeVault, per creare una piattaforma capace di radunare tutti gli appassionati di meme coin in una singola community.

Secondo gli sviluppatori, la community potrebbe far crescere il token STARS fino a farlo diventare una delle prime 10 meme coin sul mercato, per competere con Dogecoin, Shiba Inu e Pepe.

Chiaramente, dato che il token è ancora in presale, risulta difficile fare previsioni sul suo futuro. Tuttavia, il successo della presale, unito all’interesse per lo staking da parte dei trader, potrebbero rivelarsi due ottimi punti a favore per il token STARS.

Ovviamente, va considerato che lo STARS è una meme coin, pertanto prima di investire è necessario conoscere i rischi relativi alla volatilità di questi token.

Per dare solidità al progetto, il team di Crypto All-Stars ha fatto eseguire l’audit dello smart contract da SolidProof. La verifica è stata portata a termine con successo, dando un segnale di fiducia e trasparenza ai trader.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS