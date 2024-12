ilSaronnese

GERENZANO – Villaggio Amico, la comunità sanitaria di Gerenzano, è stata premiata da Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della quinta edizione dei bollini rosa argento. In totale, sono 210 le Residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo su tutto il territorio nazionale premiate per il biennio 2025-2026. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti.

www.bollinorosargento.it . Fra gli obiettivi centrali del bollino rosa argento, quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento utile nella scelta delle Rsa e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela della salute degli anziani. Tutti i servizi delle strutture premiate nel bando 2025-2026 sono consultabili sul sito

“Il bollino rosa argento costituisce uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari anziani e più fragili. Il numero crescente, biennio dopo biennio, di strutture premiate con il nostro bollino rappresenta una dimostrazione di come sempre più Rsa e Case di riposo mirino all’offerta di servizi di qualità per quanto concerne la salute, il benessere e le relazioni umane dei loro ospiti e delle loro famiglie. Un aspetto questo che va in controtendenza rispetto a molti pregiudizi, che purtroppo alcuni singoli episodi di cronaca possono alimentare, e che conferma la necessità di investire in strategie politiche che agevolino una sempre più professionalizzata offerta di strutture per gli anziani”, dichiara Francesca Merzagora, presidente fondazione onda Ets.

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, validato dall’advisory board e ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura di 117 domande. Scopo del questionario è valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’advisory board stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene infatti ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa.

Sulla base di questi criteri, alla Rsa Villaggio Amico è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini).

“La conferma del riconoscimento da parte di Fondazione Onda nel continuare a far parte del Network Bollini RosaArgento ci inorgoglisce e ci sprona a migliorare sempre più i nostri servizi che pongono al centro di ogni scelta la persona e la sua totalità. – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – La nostra vocazione è fondata sull’umanizzazione della cura con alta professionalità. È il risultato del lavoro appassionato e sempre attento dei nostri operatori che ogni giorno contribuiscono a migliorare l’assistenza verso gli ospiti della struttura, facendoli sentire a casa Spero che i nostri servizi possano essere d’aiuto alle tantissime famiglie che si trovano ad affrontare la difficile scelta di una struttura per il ricovero dei propri cari”.

Durante la premiazione sono stati anche presentati i dati dell’indagine “Essere anziani nel 2024”, realizzata da Fondazione Onda Ets in collaborazione con l’istituto di ricerca partner Elma Research, con lo scopo di definire il profilo dell’anziano oggi in termini di stato di salute e qualità di vita, comprendere come gli anziani vivono l’invecchiamento, rilevare il ruolo dei presidi sanitari sul territorio, anche in relazione ai dati dell’edizione precedente dell’indagine svolta nel 2017.

Il progetto del “Bollino RosaArgento” è patrocinato da A.I.T.O. – Associazione italiana terapisti occupazionali, AMGe – Associazione Scientifica Nazionale Multidisciplinare di Geriatria, ANASTE – Associazione Nazionale Strutture Territoriali, ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, Ass. N.A.S. – Associazione Nazionale Assistenti Sociali, FNOPI – Federazione Naz. Ordini Professioni Infermieristiche, SICGe – Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGOT – Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIPG – Società Italiana di Psichiatria Geriatrica, e si svolge con il sostegno non condizionante di AON e con la media partnership di CURA – Nel cuore delle RSA, Panorama della Sanità e Tecnica Ospedaliera.