Città

SARONNO – Giovedì 5 dicembre, alle 20.45, nella suggestiva sala del Bovindo di Villa Gianetti in via Roma 20 a Saronno, si terrà l’evento “Prima della Prima,” un’occasione imperdibile per gli amanti dell’opera lirica. In collaborazione con gli Amici di Villa Borletti di Origgio, verrà presentata l’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, scelta per inaugurare la stagione del Teatro alla Scala il 7 dicembre.

Durante la serata, i partecipanti potranno immergersi nella genesi dell’opera, scoprire i dettagli della trama e le curiosità legate alla sua creazione. Non mancherà l’opportunità di ascoltare dal vivo alcune delle melodie più celebri di questa composizione, capolavoro di Verdi, che continua a incantare il pubblico con la sua potenza espressiva e l’abilità musicale del maestro di Busseto, considerato uno dei più grandi compositori di tutti i tempi.

L’incontro rappresenta un momento culturale di alto valore, pensato per avvicinare il pubblico a una delle opere più intense della tradizione lirica italiana. Una serata imperdibile per chi desidera scoprire, ascoltare e lasciarsi trasportare dalla magia della musica di Giuseppe Verdi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti