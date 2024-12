iltra2

TRADATE – Risparmio Casa, la catena leader in Italia nella vendita dei prodotti per la cura della casa e della persona, ha aperto oggi, 4 dicembre, in via Cesare Beccaria, 3 a Tradate (VA) un nuovo punto vendita di 2000 metri quadrati che sarà gestito da 15 giovani dipendenti con un’età media di 30 anni e per la maggior parte provenienti dal territorio. Si tratta del 28° negozio in Lombardia, il 2° in provincia di Varese, dell’insegna nata a Roma nel 1987 dai fratelli Battistelli che oggi conta 182 punti vendita totali tra Italia, Svizzera e Malta.

Il nuovo store Risparmio Casa di Tradate potrà essere un punto di riferimento per gli acquisti di oltre 150 mila persone che vivono nel raggio di 15 minuti d’auto dal negozio e che possono contare su una proposta di prodotti varia e adatta a ogni esigenza: da quelli sotto la fascia prezzo di 2 euro fino a linee dedicate alla casa e alla tavola per il prossimo Natale senza dimenticare giocattoli e confezioni regalo. Risparmio Casa vanta una superficie di vendita complessiva di oltre 300.000 metri quadrati e un team di 3.000 collaboratori che servono milioni di clienti (35 milioni di scontrini nel 2023). Quella di Tradate è la 26° apertura dall’inizio dell’anno.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Stefano Battistelli, fondatore di Risparmio Casa insieme al fratello Fabio – di continuare a crescere nella provincia di Varese come in Lombardia dove possiamo contribuire allo sviluppo dei territori attraverso investimenti e opportunità occupazionali. I nostri nuovi clienti di Tradate e delle zone circostanti potranno già per questo Natale avere un nuovo punto di riferimento per i propri acquisti”.

Tra tutti i punti vendita del Gruppo si contano oltre 25.000 referenze, con 8.000 prodotti stagionali e 25 linee a marchio privato. L’assortimento del negozio spazia dai prodotti per la pulizia della casa a quelli per la bellezza e l’igiene personale, passando per casalinghi, tessili, giocattoli, alimenti e accessori per animali domestici, oltre a una selezione di piccoli elettrodomestici.

Il nuovo punto vendita di Tradate è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 20 con un ampio parcheggio a disposizione di tutti i clienti.

Già in corso la campagna per il punto vendita di Gerenzano che sarà aperto nell’ex Grancasa all’interno del padiglione giallo degli storici e amatissimi Grandi Magazzini Bossi.

