Città

SARONNO – Nelle ultime ore le domande erano comparse anche qua e là sui social, dove in molti si domandavano che fine avesse fatto, l’albero di Natale di Saronno. Stamattina, mercoledì 4 dicembre, finalmente comparso in piazza Libertà a Saronno. Quest’anno, l’arrivo del simbolo natalizio è avvenuto più tardi rispetto all’anno scorso, e forse proprio per questo si è creata un po’ di attesa tra i saronnesi. Del resto da sempre l’albero di Natale in piazza suscita curiosità, dibattito (su altezza e decorazioni) e qualche polemica. Basti ricordare il tempo dei meme di Sluminacchio che ha una pagina Facebook ancora attiva.

Ad accompagnare l’arrivo dell’albero ci sono anche le luminarie della piazza. Sono per il terzo anno gli strumenti musicali del celebre affresco “Concerto degli angeli” nella cupola del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Questi addobbi luminosi sono il risultato della collaborazione tra il comune e l’Accademia di Brera, un progetto che, realizzato in due anni, vede le luminarie multicolore illuminare la piazza per il terzo Natale. Secondo il programma del Comune dovrebbe essere posizionati anche i cubi con gli affreschi di Gaudenzio Ferrari in piazza San Francesco e in piazza Santuario.

Per quanto riguarda le luminarie nelle vie del centro, queste erano già state posizionate a fine ottobre, ma dopo il weekend del Trasporto sono rimaste spente fino allo scorso weekend.

Arriveranno anche un’installazione con gnomi luminosi in piazza Aviatori d’italia e una slitta con renne in un selfie point in piazza Indipendenza. Ritorneranno anche gli auguri nei quartieri voluta dall’Amministrazione come “segno per i residenti dell’attenzione dell’amministrazione non solo sul fronte delle manutenzioni ma anche nei momenti di festa”. Domenica 8 dicembre è prevista l’inaugurazione della rinnovata piazza Libertà con l’accensione ufficiale delle luminarie.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti