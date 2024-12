SARONNO – Sono iniziati ieri mattina i lavori di riqualificazione di via Dell’Orto, nel tratto compreso tra le vie Padre Giuliani e Amadeo.

Questi interventi, spiegano dal Comune, “hanno l’obiettivo di risolvere i problemi presenti da anni nei percorsi pedonali dovuti da una parte alle limitate dimensioni di alcuni tratti di marciapiede sul lato est, dall’altra alla presenza di grosse radici superficiali sul marciapiede ovest che hanno irrimediabilmente dissestato i percorsi. La volontà è quella di ripristinare sia le condizioni di sicurezza che di decoro urbano riorganizzando i percorsi come già fatto in via Padre Giuliani: sul lato ovest di via Dell’Orto sarà creata un’aiuola verde che consentirà di salvaguardare le importanti piante esistenti e prevenire futuri dissesti causati dalle radici, mentre sul lato est sarà realizzato un marciapiede ciclopedonale di adeguate dimensioni, con alcuni tratti a raso per consentire le manovre dei mezzi a servizio delle attività produttive presenti. I collegamenti con la scuola San Giovanni Bosco – in cui saranno installate a breve rastrelliere per le biciclette – ed il percorso ciclopedonale di via Padre Giuliani diventeranno quindi più sicuri ed efficienti”.

Con l’occasione sarà anche riqualificata la segnaletica del parcheggio pubblico presso l’ingresso degli orti verso via Padre Giuliani, saranno realizzati alcuni stalli auto pubblici in porzioni di via Dell’Orto e la fermata dell’autobus urbano sarà spostata su via Giuliano (all’altezza del civico 79).

Al termine dei lavori, risulterà modificata la viabilità di questo tratto di via Dell’Orto, con l’istituzione di un senso unico di marcia in direzione nord/sud, così come previsto anche dal Pgtu (Piano generale del traffico urbano). La segnaletica sarà di conseguenza adeguata, con l’inserimento di uno stop all’incrocio con via Amadeo e cartello e “bollo” 30 km/h all’imbocco da via Padre Giuliani; su via Amadeo saranno evidenziati i sensi di marcia e il divieto di accesso nel tratto di via Dell’Orto oggetto di intervento, oltre al “bollo” 30 km/h per aumentare la sicurezza stradale stante la promiscuità auto/bici presente su via Amadeo.