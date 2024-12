Città

SARONNO – Un primo sopralluogo c’è già stato ormai un paio di mesi fa e ora si attende la risposta. L’Inter sta valutando se lo stadio Colombo Gianetti, storica sede del calcio saronnese, possa diventare il campo per la squadra Under 23, che da iscrivere al campionato di Serie C.

A confermare l’interesse è stato l’assessore allo sport, Gabriele Musarò: “Al momento c’è stato un primo sopralluogo informale. E siamo in attesa di una risposta” ha dichiarato l’esponente della Giunta sottolineando che l’amministrazione è in attesa di ulteriori riscontri per capire se il progetto potrà concretizzarsi. La concorrenza non manca. Per il progetto di una squadra neroazzurra under 23 in serie C, infatti, si è parlato anche di una condivisione di spazi con la Varesina a Venegono Superiore.

Ancor prima della risposta della società l’esponente della Giunta rimarca l’attenzione per le società saronnesi: “L’arrivo dell’Inter sarebbe importante anche per l’indotto dell’operazione ma ovviamente sarà nostra cura salvaguardare le altre attività sportive già svolte da parte delle associazioni locali”.

L’attesa è ora per i risultati degli studi tecnici, che potrebbero aprire le porte a un accordo storico tra Saronno e la società nerazzurra. Per l’Inter, scegliere Saronno sarebbe una soluzione ideale anche dal punto di vista logistico, vista la distanza contenuta da Appiano Gentile, sede del centro sportivo nerazzurro. Per Saronno, invece, si tratterebbe di un’occasione unica per far crescere e valorizzare lo stadio Colombo Gianetti. Dopo le nuove torri faro, l’obiettivo immediato è l’omologazione della tribuna per oltre mille posti, con il sogno, in prospettiva, di riqualificare anche la tribuna scoperta, trasformandola in un impianto sempre più moderno e funzionale.

