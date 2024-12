Cronaca

SARONNO – Alle 10:07 di questa mattina, martedì 4 dicembre, un incidente si è verificato alla rotonda tra via Volonterio e via Varese. La probabile causa dell’impatto è stata una mancata precedenza: una minicar, guidata da una donna di 73 anni, ha urtato un’utilitaria in transito.

A seguito dell’urto, la conducente della minicar ha sbattuto la testa contro il parabrezza, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, che ha prestato le prime cure alla donna, poi trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno.

La polizia locale di Saronno è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e per gestire il traffico, che ha subito rallentamenti significativi fino alla rimozione dei veicoli coinvolti. L’intervento si è concluso intorno alle 10:52, quando la viabilità è stata ripristinata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti