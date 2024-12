Cronaca

SARONNO – E’ successo qualche giorno fa, poco dopo l’una di notte quando un ladro si è introdotto in un’azienda nella zona industriale alla periferia cittadina. Ha fatto scattare l’allarme e ha pensato di nascondersi nel plesso produttivo per superare il sopralluogo dei vigilantes della Vedetta Lombarda ma l’attenzione delle guardie giurate e la sua ombra l’hanno fatto scoprire.

L’uomo ha preso di mira un’azienda di via Parma con attrezzi da scasso si è guadagnato un accesso al capannone. Forzata la porta è entrato nella struttura portando all’interno anche il suo kit da scasso. Stava per iniziare a perlustrare l’impianto quando si è accorto che era scattato l’allarme. Intuendo che la fuga non sarebbe stata praticabile il ladro ha recuperato i propri attrezzi li ha nascosti e si è appiattito contro una parete dietro ad un armadio. In pochi minuti sono arrivate le guardie giurate della Vedetta lombarda che hanno fatto un sopralluogo dell’azienda.

Tutto sembrava in ordine con i segni di un’effrazione e nessuna traccia di intrusi. I vigilantes hanno fatto perchè uno scrupoloso sopralluogo e ben presto ha notato quell’ombra fuori posto. Così il ladro è stato bloccato e affidato alla pattuglia dei carabinieri arrivata sul posto in seguito all’allarme. Per lui una denuncia a piede libero per effrazione. Per l’azienda tutto si è risolto con i soli danni dell’effrazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti