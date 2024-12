Altre news

SARONNO – Oggi a Saronno splenderà il sole per tutta la giornata, con cieli sereni e senza piogge previste nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 12°C, mentre la minima toccherà 1°C, con lo zero termico a 1442 metri. I venti saranno deboli, provenendo da Nord-Nordovest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata. Per ulteriori informazioni, visita 3BMeteo.

La giornata è contraddistinta da condizioni stabili e un netto miglioramento grazie all’aumento della pressione atmosferica, che mantiene i cieli sgombri da nubi. I venti leggeri contribuiscono a un clima piacevole e favorevole per attività all’aperto.

LAZZATE- Oggi a Lazzate i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza piogge previste nelle prossime ore. La temperatura massima raggiunge i 11°C, mentre la minima è di 3°C, con lo zero termico a 1460 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nord-Nordest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

TRADATE – Oggi a Tradate il tempo è splendido, con sole per tutta la giornata e nessuna pioggia prevista nelle prossime ore. La temperatura massima raggiunge i 11°C, mentre la minima è di 1°C, con lo zero termico a 1437 metri. I venti soffiano moderati da Nord-Nordovest al mattino, mentre nel pomeriggio si attenuano e provengono da Sudest.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.