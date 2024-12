iltra2

TRADATE – Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare la fruibilità dei parchi cittadini. Vito Pipolo, assessore all’Ambiente del Comune di Tradate, ha annunciato importanti interventi in due aree verdi della città.

Al parco giochi di Villa Centenari, è stata introdotta una nuova figura ludica che arricchirà lo spazio dedicato ai più piccoli, offrendo un’ulteriore opportunità di svago e gioco in sicurezza.

Al parco di via Sant’Ambrogio, invece, sono state effettuate opere di manutenzione che hanno riguardato la sistemazione di panchine e cestini, con l’obiettivo di rendere l’area più accogliente per i visitatori.

Questi interventi rientrano in una serie di azioni programmate per valorizzare i parchi cittadini, rendendoli spazi sempre più curati e funzionali per la comunità.

“L’attenzione per il verde pubblico è una delle nostre priorità”, ha sottolineato l’assessore Pipolo, evidenziando l’importanza di investire nelle aree dedicate alla socialità e al benessere dei cittadini.

