UBOLDO – L’amministrazione comunale di Uboldo ha rinnovato il suo impegno verso la sostenibilità ambientale attraverso un’iniziativa dedicata agli studenti della scuola primaria. Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore all’ecologia Carlo Copreni, l’assessore alla pubblica istruzione Laura Radrizzani e il sindaco Luigi Clerici hanno visitato le scuole per consegnare alle classi prime le tradizionali borracce riutilizzabili e a tutti gli alunni, dalla prima alla quinta elementare, una tessera precaricata con 10 litri d’acqua.

La distribuzione delle borracce agli studenti di prima elementare rappresenta il secondo step di un progetto più ampio di sensibilizzazione verso la riduzione dei rifiuti, in particolare della plastica usa e getta. L’obiettivo è promuovere comportamenti virtuosi fin dalla giovane età, facendo comprendere ai bambini che ogni piccolo gesto può contribuire alla salvaguardia del pianeta. Le borracce, personalizzate con un logo creato dall’Istituto comprensivo “A. Manzoni”, sono progettate per durare nel tempo, permettendo agli alunni di utilizzarle durante tutto il ciclo scolastico. Questo semplice dono punta a ridurre il consumo di bottiglie di plastica monouso e ad incoraggiare una maggiore attenzione verso l’ambiente.

Insieme alle borracce, gli alunni di tutte le classi hanno ricevuto una tessera prepagata, valida per il ritiro di 10 litri d’acqua (naturale o frizzante) alla casetta dell’acqua di piazza del mercato o in qualsiasi punto della rete gestita da Aqvagold. La card, parte del progetto “A Scuola con Dora”, è stata sviluppata in collaborazione con il gestore del servizio, e permette una ricarica semplice e immediata una volta terminati i litri omaggio. La grafica della tessera, realizzata appositamente per il comune di Uboldo, sottolinea l’identità locale del progetto, pensato per sensibilizzare non solo i bambini ma anche le famiglie sull’importanza di ridurre l’uso di plastica e valorizzare risorse sostenibili come l’acqua pubblica.

Questa iniziativa si inserisce nel percorso di Uboldo verso l’obiettivo di diventare un paese sempre più “plastic free”. L’amministrazione comunale spera che queste azioni, per quanto semplici, possano contribuire a costruire una consapevolezza ambientale nei cittadini di domani. Ridurre i rifiuti e adottare soluzioni sostenibili è una responsabilità condivisa, e progetti come questo rappresentano un tassello fondamentale per il futuro del nostro pianeta.

