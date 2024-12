CASTIGLIONE OLONA – Domenica 1 dicembre si è svolta la commemorazione del centenario della Cooperativa di consumo di Gornate Superiore.

Il presidente Mario Sacco ha ricordato come, nel corso di un secolo, i cittadini di Gornate abbiano continuato ad iscriversi e ad unirsi per far vivere e sviluppare attività a beneficio di tutta la comunità. Grazie alla Cooperativa, infatti, è attiva la Casa del viandante, dove i pellegrini in transito sulla Via Francisca del Lucomagno possono trovare accoglienza e riposo nella struttura della ex scuola elementare di Gornate, ristrutturata per offrire un’accoglienza di qualità.

“Un sentito ringraziamento a questa realtà fondamentale per la comunità, con l’augurio di altri cento anni di successi, e a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile la realizzazione di questo pranzo solidale” rimarcano dal Comune. All’evento era presente anche il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri.