Comasco

LOMAZZO – Dal 4 dicembre il comune di Lomazzo accoglie una nuova figura per migliorare l’accesso ai servizi pubblici: il facilitatore digitale. Francesca Volonterio, assegnata all’ufficio anagrafe, avrà il compito di supportare i cittadini, in particolare quelli meno pratici con le tecnologie digitali, nel passaggio alla digitalizzazione.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è migliorare l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione. Il facilitatore si occuperà di rendere più semplici e accessibili operazioni come la richiesta della carta d’identità digitale o l’utilizzo dei servizi offerti dal sito istituzionale del comune. Questo ruolo risponde all’esigenza di avvicinare la popolazione ai nuovi strumenti informatici, fornendo un aiuto concreto soprattutto agli anziani o a chi si trova in difficoltà con l’uso delle tecnologie.

Il consigliere delegato ai servizi alla cittadinanza, Angelo Pietrogrande, ha sottolineato come questa figura rappresenti un passo avanti nell’offrire un’amministrazione più vicina ai bisogni della comunità. Rendere i servizi più fruibili significa non solo semplificare la burocrazia, ma anche evitare costi inutili e far risparmiare tempo prezioso ai cittadini. L’intento è di trasformare il comune in un punto di riferimento inclusivo, in grado di accogliere tutti, anche coloro che faticano ad adattarsi alle frontiere digitali.

La presentazione del facilitatore digitale è avvenuta durante l’ultimo consiglio comunale, confermando l’impegno dell’amministrazione nell’accompagnare i cittadini verso un utilizzo consapevole e accessibile delle tecnologie. Questo nuovo servizio vuole rappresentare un ulteriore segno di vicinanza e attenzione verso la comunità lomazzese.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti