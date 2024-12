Basket

SARONNO – “Per l’estate regalati un viaggio alla scoperta del mondo dei college americani, vola in North Carolina per un basket-camp nell’università di Steph Curry!” Questo l’invito da parte della Az Robur Saronno. Che annuncia: “Da quest’anno la Robur Basket Saronno collabora ufficialmente NCA12, il Davidson College e coach Bob McKillop, l’allenatore del due volte Mvp dell’Nba Steph Curry, per l’organizzazione di un camp negli Stati Uniti: dal 15 al 22 giugno 2025, per sette giorni di basket in vero stile americano.

L’esperienza completa comprende: vitto e alloggio nei dormitori del Davidson College, l’utilizzo della strutture e gli allenamenti con coach Bob McKillop ed il suo staff professionale.

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi in segreteria negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19). Aperto a ragazzi dagli 8 ai 18 anni con tariffa speciale Robur.

Volo a/r Milano Malpensa – Charlotte + trasferimento a Davidson College: 1.350 euro (o in base alla tariffa migliore da aggiornare entro fine gennaio) Camp tutto compreso: 1.800 euro. Pre-iscrizioni entro venerdì 20 dicembre.

