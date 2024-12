ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – A grande richiesta, dopo il successo degli scorsi tre anni, è tornato in via Adua a Caronno Pertusella il Villaggio di Babbo Natale, l’evento natalizio organizzato dal cinema di Caronno che accoglierà grandi e piccoli con stand gastronomici e laboratori natalizi fino a domenica 8 dicembre.

L’evento, iniziato lo scorso 30 novembre, si concluderà, dunque, nel giorno dell’Immacolata, ultimo giorno in cui i bambini avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale per consegnargli la letterina e scattarsi una foto, oltre che ascoltare delle fiabe e svolgere numerosi laboratori a tema natalizio tra cui la fantastica fabbrica dei regali. Durante il prossimo fine settimana, grandi e piccoli potranno entrare nell’area del villaggio di Babbo Natale liberamente a partire dalle 16.30 intrattenuti dagli stand natalizi e gastronomici dove si potranno acquistare dolci e bevande invernali come la tipica cioccolata calda e le frittelle. Protagonista dell’evento sarà pure l’accensione dell’albero di natale prevista tutte le sere alle 17.45 accompagnata, inoltre, da un aperitivo natalizio.

