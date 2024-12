Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Tra martedì 3 dicembre e mercoledì 4 dicembre, le luminarie natalizie verranno installate e accese nelle vie del centro storico e nelle frazioni di Ceriano Laghetto. Le tradizionali luci che accompagnano il periodo natalizio sono state installate lungo le vie Carducci, 1° Maggio, Cadorna, Mazzini, Volta, Stra Meda, Brera e Gramsci, oltre che in frazione Dal Pozzo e Villaggio Brollo. L’iniziativa è stata supportata economicamente dalle attività commerciali locali.

“Le luci di Natale sulle strade del paese ci accompagneranno nelle prossime settimane lungo tutto il periodo delle festività di fine anno e per l’ingresso nel 2025” – spiega l’assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “L’iniziativa vuole sottolineare in questo periodo speciale dell’anno il valore importantissimo delle piccole attività commerciali locali, che tengono viva la comunità e sono un punto di riferimento per tutti. Ai commercianti di Ceriano Laghetto e alle imprese che hanno aderito alla proposta facendosi carico delle spese, va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale a nome di tutti i cittadini”.

Nel prossimo fine settimana, in piazza Lombardia, davanti al Palazzo Municipale, sarà posizionato e successivamente addobbato anche l’albero di Natale. Si tratta di un abete vivo, che verrà posizionato al centro della piazza in uno speciale mastello con la terra, per essere poi trapiantato in un’area verde del territorio, al termine delle festività.

