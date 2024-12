Città

SARONNO – Un mese impegnativo per il coro Alpe: insieme alle feste, l’attività del coro si intensifica per portare, in tutto il circondario, la magia del Natale.

Oltre al concerto di domenica 1 dicembre, quando, come tutti gli anni, ha intrattenuto con canti natalizi e popolari nelle strutture Biffi e Gianetti di Saronno portando un po’ di spettacolo ed allegria agli ospiti ed amici anziani, il prossimo appuntamento con il gruppo canoro è fissato per domenica 8 dicembre.

L’evento si terrà nella vicina Ceriano Laghetto, dove, alle 16, il coro accompagnerà con canti tipici natalizi il momento di festa che segue la prima accensione dell’albero di Natale in piazza.

(foto archivio: una precedente attività “in trasferta” del coro Alpe)

