Città

SARONNO – La decisione era già stata presa da qualche settimana tanto che all’interno della maggioranza era nota tanto che l’unico dubbio rimasto era quello di quando sarebbe stata ufficializzata. Nella giornata di lunedì 2 dicembre, Mattia Cattaneo consigliere comunale di Saronno civica – Lista Airoldi ha protocollato una missiva in cui rende nota la volontà di lasciare il suo gruppo consigliare con cui è stato eletto diventando così un consigliere indipendente.

Una scelta che se all’esterno può suscitare sorpresa nella coalizione che sostiene il sindaco Augusto Airoldi era come detto nota. Insomma non è stato un fulmine a ciel sereno. E del resto le divergenze di opinione sulla gestione della crisi e le relative scelte erano altrettante conclamate agli esponenti della maggioranza. La tempistica sarebbe stata solo dettata dalla necessità di aspettare la presenza del nuovo presidente del consiglio comunale avvenuta nella seduta di giovedì 28 novembre dopo le elezione dell’ex presidente Pierluigi Gilli.

Mattia Cattaneo, in questa consiliatura, ha ricoperto il ruolo di capogruppo e di presidente della commissione Bilancio incarichi che ha lasciato negli ultimi mesi. Facile pensare che il consenso alla coalizione che guida la città non verrà meno solo per quest’uscita che comunque segna un forte distinguo e un ulteriore complessità nello scacchiere della crisi. Difficile invece pensare che ci possa essere un avvicinamento con gli altri indipendenti (Marta Gilli e Giuseppe Calderazzo) per la creazione di un gruppo. Nessun commento dall’interessato. Non solo le uniche dimissioni con cui deve fare i conti la maggioranza, basti ricordare quelle di Francesco Licata, capogruppo Pd, da presidente della commissione Bilancio e urbanistica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti