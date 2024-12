Cronaca

GERENZANO – Un uomo di 44 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi giovedì 5 dicembre. E’ successo poco prima delle 14, in un impianto lavorativo situato in via Monte Grappa.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi e sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio di emergenza con un’ambulanza della SOS Uboldo. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti e cure.

L’Ats Insubria di Varese è stata allertata e i tecnici sono arrivati per raccogliere le testimonianze dei colleghi e ricostruire la dinamica dell’incidente che è ancora in corso di accertamento.

