SARONNO – L’inter pensa allo stadio di Saronno per la under 23 nel prossimo campionato di calcio di serie C. Per Saronno occasione da non perdere.

Manca precedenza alla rotonda: scontro minicar e utilitaria. Ferita pensionata.

E’ successo qualche giorno fa, poco dopo l’una di notte quando un ladro si è introdotto in un’azienda nella zona industriale alla periferia cittadina. Ha fatto scattare l’allarme e ha pensato di nascondersi nel plesso produttivo per superare il sopralluogo dei vigilantes della Vedetta Lombarda ma l’attenzione delle guardie giurate e la sua ombra l’hanno fatto scoprire.

Gerenzano si è riempita della calda atmosfera natalizia grazie all’evento “Accendiamo il Natale”, che ha inaugurato ufficialmente le festività con tante attività dedicate alla comunità.

05122024