ORIGGIO – A Origgio, sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova Casa della salute, con l’intento di completarla entro la primavera. Questo progetto prevede la trasformazione dell’ex residenza del segretario comunale situata in via Circonvallazione, che diventerà un centro per i medici di base e ambulatori specialistici, inclusi pediatri.

Il sindaco Evasio Regnicoli ha sottolineato l’importanza di questo intervento, finanziato interamente dal comune con un investimento di un milione di euro, poiché non sono stati ricevuti fondi dal Pnrr. L’area scelta per la struttura è strategicamente posizionata nel centro del paese e dispone di un ampio parcheggio, facilitando l’accesso per i cittadini.

Il progetto prevede non solo la ristrutturazione dell’edificio esistente, ma anche l’aggiunta di una nuova struttura. All’interno della Casa della salute, tutti gli ambulatori dei medici di base saranno concentrati in un unico complesso, creando così un vero e proprio poliambulatorio. Inoltre, l’amministrazione ha collaborato con l’Ats per garantire che tutte le procedure necessarie siano state seguite prima di avviare i lavori.

Il punto prelievi rimarrà nella sua attuale sede all’interno del municipio, mentre il nuovo polo medico promette di servire efficacemente l’intera comunità. Con i lavori che procedono a ritmo sostenuto, l’obiettivo rimane quello di inaugurare la Casa della salute entro Pasqua.

