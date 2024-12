La prevendita di FreeDum Fighters ($DUM), una nuova meme coin PolitiFi, terminerà il 7 dicembre, quindi rimangono pochi giorni per partecipare.

La prevendita ha già raccolto oltre $700.000, attirando sia grandi investitori che piccoli retailer.

Grazie al tema PolitiFi divertente, una tokenomica solida e una valutazione microcap, gli investitori prevedono ritorni tra 25x e 100x, definendola una delle migliori cripto da acquistare ora.

Il trend PolitiFi non passa di moda, soprattutto con l’imminente elezione di Donald Trump il 20 gennaio.

La politica è sempre un campo particolare con Trump al comando.

Elon Musk, noto appassionato di meme coin, entrando nell’amministrazione Trump ha alimentato ulteriormente l’hype.

Non a caso, MAGA (TRUMP) è aumentata del 30% nell’ultima settimana.

Tuttavia, FreeDum Fighters è pronto a rubare la scena con il lancio previsto per dicembre.

A differenza della maggior parte delle meme coin PolitiFi, FreeDum Fighters offre una fuga dalle bruttezze della politica reale, simulando la politica in un universo alternativo e altamente meccanizzato, offrendo una svolta umoristica ed esilarante agli eventi.

Questo progetto gamificato e satirico rappresenta lo “scontro finale” tra due figure politiche: MAGATRON e Kamacop 9000. MAGATRON guida il FreeDum Party, che include anche Doge e lo scienziato pazzo Dark Maga tra i suoi alleati.

Nel frattempo, Kamacop 9000 è la “cacciatrice delle ingiustizie” e guida il LibDum Party, che include anche Pepe The Frog e un confuso Joe Biden.

A differenza del mondo reale, il partito perdente non deve aspettare 4 anni per avere un’altra possibilità di dominare il mondo. Il LibDum Party di Kamacop può subito riorganizzare le sue forze e rovesciare il FreeDum Party di MAGATRON.

Ogni partito ha il proprio pool di staking. I detentori di $DUM possono esprimere il loro voto mettendo in staking i token nel pool di uno dei due partiti, entrambi offrendo un reddito passivo attraente con un tasso di ricompensa dinamico.

Attualmente, il pool di staking di MAGATRON offre un tasso di ricompensa superiore al 240%, mentre Kamacop 9000 offre un APY superiore al 370%.

I detentori di DUM possono anche partecipare a iniziative settimanali come dibattiti e scambi di idee a favore del loro partito preferito. Il lato vincente guadagnerà un airdrop segreto ogni settimana.

Gli investitori sono rimasti colpiti dalla proposta di valore unica di FreeDum Fighters, che lo distingue dalla maggior parte dei progetti PolitiFi, con molti che lo considerano una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Oltre al suo approccio divertente alla politica reale, FreeDum Fighters è una meme coin con fondamentali solidi.

Ad esempio, ha adottato una tokenomica incentrata sulla community, destinando il 70% dell’offerta totale di token agli investitori, di cui il 40% tramite la prevendita, il 20% sotto forma di ricompense di staking e il 10% tramite ricompense per i dibattiti.

Un altro 20% dell’offerta di token è riservato per fornire liquidità sugli exchange, mentre il 10% finale è destinato a marketing, listing e altro ancora.

La tokenomica incentrata sulla community di DUM sta già beneficiando gli investitori. Oltre alle ricompense della prevendita, dello staking e dei dibattiti, il progetto ha annunciato un concorso tramite Gleam, con un premio di 200 $ per 5 vincitori fortunati.

