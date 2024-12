Città

SARONNO – Dopo un anno dall’incidente avvenuto il 30 novembre 2023 in via Primo Maggio, l’amministrazione comunale ha ricevuto un versamento di oltre 3.000 euro come rimborso per i danni causati. Il sinistro, provocato da un ventenne che aveva perso il controllo della sua auto, aveva distrutto quattro paletti con catena che delimitavano il marciapiede della strada.

Il Comune ha ottenuto il rimborso necessario per coprire i costi di ripristino dei beni pubblici danneggiati sostanzialmente i paletti parapedoni “strappati” dall’auto sul lato della strada di chi entra a Saronno. Il ventenne se l’era cavata senza gravi conseguenze ma i danni erano stati importanti. Non a caso negli ultimi giorni il comune ha ottenuto un versamento, pari a 3.140,84 euro come indennizzo assicurativo.

I danni agli arredi urbani provocati dagli incidenti stradali non rappresentano una novità per il Comune di Saronno. Tuttavia, non sempre è possibile identificare i responsabili dei sinistri, rendendo difficile ottenere i rimborsi necessari per coprire le spese di riparazione. Questo comporta spesso un onere economico aggiuntivo per l’amministrazione, che deve intervenire per garantire il ripristino delle infrastrutture cittadine con mezzi propri.

