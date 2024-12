Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pd, Saronno Civica e Tu@Saronno in merito al progetto Smartland recentemente presentato dall’Amministrazione comunale.

“Il progetto SmartLand saronnese ha lo scopo di reperire investimenti per i Comuni aderenti (al momento quattro, Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano e Turate, ma che sta riscuotendo l’interesse anche in altri Comuni limitrofi) che possano assicurare nel futuro lo sviluppo infrastrutturale e la sostenibilità ambientale dei loro territori, una volta esauriti i fondi del PNRR.

La stima è che si possano reperire fino a 225 milioni di euro nell’arco di 9 anni, partecipando a bandi per fondi europei e di Enti privati. Il progetto sarà gestito da una società di Advisoring, esperta nella partecipazione a bandi pubblici nazionali ed internazionali (processo assai complesso che comporta la preparazione di numerosi documenti) senza costi per i cittadini, poiché la società esterna sarà remunerata solo a fronte della vincita del singolo bando.

Questo accordo testimonia ancora una volta come l’attuale Amministrazione di Saronno non si stia limitando al qui ed ora, ma stia guardando con approccio pragmatico alla realizzazione della Saronno futura: un altro tassello nella realizzazione del nostro programma elettorale”.

