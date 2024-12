SARONNO – “Un taglio del nastro dal sapore particolare, quello che solo il Natale può regalare, per la nuova piazza Libertà, riqualificata grazie ai fondi del Pnrr destinati ai luoghi della cultura”. Inizia così il messaggio dell’Anministrazione comunale riguardo alla conclusione delle opere di maquillage in centro.

“E la nostra piazza Libertà è un luogo strategico per la città: un luogo di aggregazione, cultura, socialità, spettacoli. Grazie ai lavori realizzati in quest’ultimo anno, con le infrastrutture di cui è stata dotata, ora la piazza sarà in grado di ospitare tanti eventi e tutti in sicurezza – riepilogano i responsabili dell’ente locale – L’inaugurazione, alla presenza delle autorità, è in programma per domenica 8 dicembre alle 16.30 e sarà contemporanea all’accensione dell’albero di Natale. Seguirà lo spettacolo della swing band “Il Boom” con Ronnie Jones”.