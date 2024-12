Città

SARONNO – Alla scuola dell’infanzia Happy Children di Saronno è tornato il progetto “La classe adotta un vigile,” che da vent’anni insegna ai più giovani come vivere la città in modo sicuro e rispettoso delle regole. Quest’anno, l’ufficiale della polizia locale Ciro Crivellaro e Barbara Milletich, promotrice dell’iniziativa, hanno accolto l’entusiasmo dei piccoli alunni, preparati all’incontro dalle loro educatrici.

Durante l’attività, i bambini hanno scoperto il ruolo del vigile urbano e si sono divertiti a esplorare la divisa, ponendo tante domande. Hanno poi imparato il significato di alcuni segnali stradali e attraversato un percorso con strisce pedonali di carta, esercitandosi a controllare che non arrivassero mezzi e tenendo per mano un adulto. Tra colori e schede didattiche, i piccoli sono stati incoraggiati a diffondere quanto appreso ai genitori e ai nonni, sottolineando l’importanza del seggiolino in auto e delle cinture di sicurezza per viaggiare protetti.

Il progetto coinvolge ogni anno alunni di tutte le scuole cittadine, dalle materne alle primarie, adattando i contenuti all’età degli studenti. Attraverso un approccio ludico per i più piccoli e materiale didattico per i più grandi, l’iniziativa si evolve continuamente, includendo di recente un opuscolo aggiornato che introduce regole per l’uso dei monopattini elettrici, sempre più presenti sulle strade.

Coordinati dal comandante Claudio Borsani, gli agenti della polizia locale continuano a “salire in cattedra,” sensibilizzando le nuove generazioni all’importanza del rispetto del codice stradale. L’obiettivo è non solo garantire la sicurezza nel presente, ma preparare i ragazzi a muoversi con consapevolezza per le vie della città, sia a piedi che in sella alla bicicletta.

(foto d’archivio)

