Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza piogge previste. Le temperature registrano una massima di 10°C e una minima di 1°C, con lo zero termico attorno ai 1215 metri. I venti sono deboli e soffiano da Est al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo. Per maggiori dettagli, visita il 3BMeteo.

Un’area di alta pressione interessa la Lombardia, portando condizioni stabili e soleggiate. Anche sulle basse pianure, pedemontane e Prealpi i cieli si mantengono sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. I venti sono deboli e provengono da sud-ovest, con zero termico attorno ai 1050 metri.

LAZZATE – Oggi a Lazzate il tempo è splendido con sole per l’intera giornata e senza piogge previste. La temperatura massima raggiunge i 9°C, mentre la minima si attesta sui 2°C, con lo zero termico intorno ai 1210 metri. I venti soffiano deboli, provenendo da Est-Sudest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

TRADATE – Anche oggi bel tempo a Tradate e nessuna pioggia prevista. La temperatura massima si attesta a 11°C, mentre la minima è di 1°C, con lo zero termico a 1437 metri. I venti sono moderati da Nord-Nordovest al mattino e deboli da Sudest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.