SARONNO – Oggi il tempo è splendido, con sole per tutta la giornata e nessuna pioggia prevista. La temperatura massima raggiunge i 10°C, mentre la minima si attesta a 0°C, con lo zero termico a 2489 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordest al mattino, diventando moderati da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per vento. Per maggiori dettagli, visita il 3BMeteo.

La giornata è caratterizzata dall’aumento della pressione atmosferica, che favorisce cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. Al mattino le nubi sono più compatte nelle aree montane, con occasionali deboli nevicate, ma si dissolvono rapidamente nelle ore centrali, lasciando spazio a un clima stabile e soleggiato. I venti, moderati nel pomeriggio, possono intensificarsi localmente.

LAZZATE – Oggi a Lazzate il tempo è splendido, con sole per tutta la giornata e nessuna pioggia prevista. La temperatura massima è di 10°C, mentre la minima si attesta a 1°C, con lo zero termico a 2431 metri. I venti soffiano deboli da Nord al mattino e da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per vento.

TRADATE – Oggi a Tradate splende il sole per l’intera giornata, senza piogge previste. La temperatura massima è di 9°C, mentre la minima si attesta a -1°C, con lo zero termico a 2455 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Nordovest nel pomeriggio. È presente un’allerta meteo per vento.

