CASTIGLIONE OLONA – Sabato 14 dicembre,Castiglione Olona si accenderà con la tanto attesa fiaccolata di Natale, organizzata dalla Pro Loco Castiglione Olona in collaborazione con il Corpo Filarmonico “Santa Cecilia” e con il patrocinio della Città di Castiglione Olona.

Il ritrovo è fissato per le 16.30 in piazza Repubblica, dove la slitta di Babbo Natale sarà pronta ad accogliere i più piccoli. Da qui, con le fiaccole accese, si partirà per un percorso che attraverserà le vie del paese, accompagnati dalle melodie e dai canti natalizi eseguiti dal corpo musicale Santa Cecilia.

La camminata si concluderà nel suggestivo centro storico, in piazza Garibaldi, dove la comunità si riunirà per uno scambio di auguri e per gustare insieme dolci e bevande in un’atmosfera di allegria e condivisione.

Alle 18, il programma prevede un momento speciale con l’esibizione dei mangiafuoco e dei fuochisti matti, pronti a stupire il pubblico con giochi di fiamme e acrobazie.

In contemporanea con la fiaccolata, si terrà l’iniziativa “accendiamo il Natale”, promossa dal Comune di Castiglione Olona. L’arrivo in Piazza Garibaldi sarà l’occasione per il sindaco, le autorità cittadine e le associazioni locali di dare ufficialmente il via alle festività natalizie, con un simbolico scambio di auguri rivolto a tutta la cittadinanza.